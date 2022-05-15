Новое поражение партии Олафа Шольца

Социал-демократическая партия, движение канцлера Германии Олафа Шольца, потерпела поражение на земельных выборах в Северном Рейне-Вестфалии. СДПГ показала там самый низкий в истории уровень доверия избирателей.

Сильнейшей партией остаётся ХДС, хотя действовавшая до сих пор коалиция со Свободными демократами уже не имеет большинства в местном парламенте.

Хендрик Вюст, ХДС:

"Благодаря избирателям мы стали самой мощной политической силой. Это несомненный мандат на то, чтобы сформировать и возглавить новое правительство".

Поражение социал-демократов объясняют и нерешительной позицией в отношении России, и внутрипартийными скандалами. В партии довольны хотя бы тем, что соперники выступили ненамного лучше.

Томас Кучаты, СДПГ:

"Наши результаты не совпали с нашими ожиданиями. Мы собирались стать сильнейшей партией, но не смогли. От ХДС нас отделяют несколько процентных пунктов. Но одно ясно точно: мы выполнили задачу номер один, избавились от "чёрно-жёлтой" коалиции, у которой больше нет большинства голосов в Северном Рейне-Вестфалии".

Значительного успеха при этом добились "Зелёные", которые заняли по итогам выборов третье место. По мнению аналитиков, их популярность значительно выросла на фоне внешнеполитической ситуации.

Северный Рейн-Вестфалия — самая густонаселённая федеральная земля Германии, и поэтому к голосованию там всегда приковано особое внимание.