Франция и Германия укрепляют военное сотрудничество

Механизм франко-германского партнерства не раз давал сбои в кризисной ситуации. Но чаще всего Париж и Берлин разъединяли вопросы обороны и безопасности. Но 24 февраля началось вторжение России на Украину, после которого решительный настрой Парижа только усилился, а в Берлине отношение к этим вопросам поменялось.

«Дипломатические попытки Олафа Шольца и Эммануэля Макрона выступить с единой позицией в адрес Владимира Путина и Кремля оказались бесплодными, — Рафаэль Лосс, эксперт Европейского совета по иностранным делам. — Но они показали, что существует глубокая координация по вопросам, которые раньше были проблемой для европейцев, а именно по обороне и безопасности».

После начала войны Франция послала на Украину вооружения, тип которых не раскрывается, а также ускорила разворачивание войск на восточном фланге НАТО. Французские пилоты патрулируют небо.

А в Берлине — на фоне протестов — Олаф Шольц объявил об отходе от прежних правил:

«Как вы знаете, вчера мы решили, что Германия отправит на Украину оборонительное оружие. Отныне каждый год мы будем тратить 2% ВВП на оборону. Бюджет на 2022 г. будет предусматривать специальный фонд в 100 млрд евро».

Часть этих денег уже решено потратить на покупку 35 американских истребителей F-35. Действия Франции и Германии по усилению обороны были одобрительно встречены партнерами по ЕС. Но многие всё еще задаются вопросом: что конкретно это значит для европейской обороны?

По словам социал-демократа Нильса Шмидта, в ближайшей перспективе речь пойдет об усилении восточного фланга НАТО. Но оборона должна быть также усилена в том, что касается «Стратегического компаса» — программы развития обороны и безопасности ЕС, которая также предполагает действия против невоенных угроз для Европы: против кампаний дезинформации и кибератак.

Но в долгосрочной перспективе выработать единую европейскую оборонительную политику, не говоря уже о создании европейской армии, будет непросто. Трудно будет определить, какую роль такая армия должна играть и как она будет действовать.

«Если французская миссия в Ливии была бы европейской, это значило, что и Германия должны была бы в ней участвовать, — рассуждает Штефан Зайденхорф, директор Немецко-французского института (DFI). — Но это было бы трудно сделать, с точки зрения Германии. За такое решение нудно было бы проголосовать. Такую задачу трудно решить».

Сейчас, когда всеобщее внимание обращено на Украину, Германия внимательно наблюдает за президентскими выборами во Франции. Правительственные круги в Берлине рассчитывают на переизбрание Макрона и продолжение той работы, которую он уже начал с новым канцлером Германии.