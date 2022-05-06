Сотрудники МЧС проводят операции по всей Киевской области по демонтажу обломков зданий, пострадавших от российских бомбардировок в последние месяцы.

Обстрелы региона во время конфликта между Украиной и Россией уничтожили сотни жилых и коммерческих строений, сделав их непригодными для проживания и опасными для населения.

Спасатели были направлены в города и села региона для разборки опасных завалов.

В Горенке такие операции проводят 70 спасателей. В четверг город посетили министры внутренних дел Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которые смогли воочию увидеть работу, проводимую для обеспечения безопасности территории.