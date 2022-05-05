Весь этот месяц по ночам экраны в центре Мадрида не будут транслировать рекламу, а превратятся в цифровые полотна, своеобразную выставку произведений искусства.

Это лишь одно из событий проходящего в испанской столице Мадридского городского фестиваля цифрового искусства. Он исследует возможности цифрового искусства и за пределами экранов, представляя город будущего через архитектуру.

70 художников и более 20 организаций принимают участие в обширной программе выставок, иммерсивных впечатлений, инсталляций, семинаров и встреч по всему городу.

Турецкий художник Балкан Каришман привез на фестиваль свою выставку «Невидимые города».

Он смешивает прошлое и будущее, реальное и сюрреалистическое, создавая образы городов в метавселенной: размытая смесь физического и цифрового.

В основе большей части событий фестиваля лежит идея «метавселенной» — миров виртуальной реальности, в которые могут взаимодействовать те, кто входит.

Фестиваль городского цифрового искусства в Мадриде продлится до 31 мая.