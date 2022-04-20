"Азовсталь": украинские морпехи просят мир о помощи

"У нас остались может быть считанные дни или часы". С призывом отчаяния обратился к миру командир бригады украинских морпехов, обороняющихся на территории мариупольского комбината "Азовсталь". Видео опубликовано в среду в Facebook.

Сергей Волына, командир 36-й бригады морской пехоты Украины:

"Это наше обращение к миру. Может быть, это последнее обращение в нашей жизни. Возможно, мы проживаем последние дни, если не часы. Враг превосходит нас по численности. Соотношение 10 к одному. У них есть преимущество в воздухе, в артиллерии, на суше, в технике, танках. Мы защищаем только один объект, завод "Азовсталь", где кроме военнослужащих есть и мирные жители - жертвы этой войны. Мы призываем, умоляем мировых лидеров помочь нам. Просим их использовать процедуру эвакуации и вывезти нас на территорию третьего государства. Мы - солдаты Мариупольского батальона, более 500 раненых бойцов, сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети - умоляем доставить нас в безопасное место на территории стороннего государства, спасибо".

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