"Азовсталь": новый ультиматум от Минобороны России

По итогам 55-го дня войны власти Украины заявили об интенсивных боестолкновениях вдоль всей линии фронта в Донбассе.

В Донецкой областной администрации сообщили о трёх погибших от российских обстрелов в Краматорске, Авдеевке и Благодатном, отмечая, что россияне наносят ракетные удары по жилым кварталам.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о новой попытке штурма Марьинки в Донецкой области, контроль над которой был восстановлен накануне в результате украинского контрнаступления. Продолжаются бои за город Кременная.

Минобороны России вновь предложило сдаться украинским морпехам, обороняющимся на территории "Азовстали".По словам Владимира Зеленского, российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя, а жителей пытаются депортировать или даже мобилизовать в армию.

В ночь на среду агентство "РИА Новости" опубликовало видео, в котором, как утверждается, запечатлена эвакуация мирных граждан с завода "Азовсталь".

Те же самые радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане, притом что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен. Таким образом они лишний раз себя изобличили: на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве живого щита. Дмитрий Полянский Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН

В интервью каналу CNN, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что с воскресенья центральные районы города "подвергаются непрерывному обстрелу". По словам главы градоначальника, за последние два дня погибли по меньшей мере 15 харьковчан, более 50 получили ранения.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.