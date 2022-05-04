Длинные очереди из автомашин ожидают заправки на тех АЗС, которые открыты, так как многие из них не работают из-за нехватки бензина в Украине.
Блокада портов и бомбардировки некоторых складов горючего приводят к недостатку снабжения горючим и его рационализации. Эта заправка в Буске (близ Львова) и многие другие отпускают всего по 10 литров на машину, чего хватает примерно на 80 километров.
Украинцы говорят журналистам, что это сильно ограничивает их возможности передвижения, в то время как многим приходится уезжать или возвращаться в свои города - но при этом переносят такие лишения с редким присутствием духа.
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