Обстрелы Одессы и восстановление Киева

По сообщению украинских властей, в понедельник вечером в результате российского ракетного удара по черноморскому порту Одессы погиб 15-летний подросток, оказавшийся в районе обстрела.

Ранее Москва заявила, что ракета уничтожила железнодорожный мост через Днестр, что сократит доставку оружия и других грузов из Румынии.

Эксперты считают, что удар демонстрирует, открытие Россией нового участка боевых действий в регионе

Восточная Украина продолжает оставаться главной целью России. Видео горящей после обстрела старинной школы в Луганске опубликовано местными властями.

США повторили свое заявление о планах России аннексировать Донецк и Луганск.

Майкл Карпентер, посол США в ОБСЕ:

— Согласно последним сообщениям, мы считаем, что Россия попытается присоединить так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". В сообщениях говорится,что власти планируют провести референдумы о присоединении к России где-то в середине мая.

Жители украинской столицы занялись восстановлением северных районов области, которые были обстреляны и оккупированы российскими войсками всего месяц назад. Муниципальные аварийные бригады и волонтеры работают над восстановлением электро-, водо- и газоснабжения.

В Киеве начинают работу, закрытые из-за военных действий иностранные дипломатические миссии. Так, Дания, первая из скандинавских стран, вновь открыла посольство в столице Украины. Швеция собирается последовать ее примеру в самое ближайшее время.