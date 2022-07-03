Лугано готовится к конференции по восстановлению Украины

В Лугано на юге Швейцарии идут приготовления по обеспечению безопасности в преддверии конференции по Украине, которая откроется в понедельник. Лидеры десятков стран и международных организаций обсудят вопросы послевоенного восстановления страны.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что членство в ЕС "в пределах досягаемости" для Украины.

"Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рука об руку. Украина будет впереди. Потребуются огромные инвестиции. Но чтобы сделать их воздействие максимально эффективным и укрепить доверие бизнеса, инвестиции должны сопровождаться новой волной реформ", - сказала фон дер Ляйен.

В центре нвимания участников конференции будут вопросы о послевоенном восстановлении и развитии, а также возможности инвестиций со стороны международных партнёров.

Конференция будет работать в течение двух дней. Цель состоит в том, чтобы восстановить Украину посредством широкого политического и дипломатического процесса. Швейцария и Украина хотят начать этот процесс в Лугано.