Одесса: акция "Свободное небо" артистов Оперного театра

Артисты Одесского национального академического театра оперы и балета провели в воскресенье на Театральной площади города акцию "Свободное небо". Симфонический оркестр и хор дали концерт с целью призвать мировое сообщество остановить войну и добиться введения беспилотной зоны над Украиной. Под управлением дирижера Игоря Чернецкого они исполнили государственный гимн, хор иудеев из оперы Джузеппе Верди "Набукко", "Молитву за Украину" Николая Лысенко и другие произведения.
"Европа, услышь нас! Каждую минуту, когда вы колеблетесь, погибают люди. Мы всегда были мирными, помогите нам жить спокойно, закройте небо над Украиной, а все остальное мы сделаем сами", - сказала директор Одесского оперного театра Надежда Бабич.
Возле здания театра установлены противотанковые ежи и мешки с песком.
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