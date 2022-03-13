Одесса: акция "Свободное небо" артистов Оперного театра

Артисты Одесского национального академического театра оперы и балета провели в воскресенье на Театральной площади города акцию "Свободное небо". Симфонический оркестр и хор дали концерт с целью призвать мировое сообщество остановить войну и добиться введения беспилотной зоны над Украиной. Под управлением дирижера Игоря Чернецкого они исполнили государственный гимн, хор иудеев из оперы Джузеппе Верди "Набукко", "Молитву за Украину" Николая Лысенко и другие произведения.

"Европа, услышь нас! Каждую минуту, когда вы колеблетесь, погибают люди. Мы всегда были мирными, помогите нам жить спокойно, закройте небо над Украиной, а все остальное мы сделаем сами", - сказала директор Одесского оперного театра Надежда Бабич.

Возле здания театра установлены противотанковые ежи и мешки с песком.