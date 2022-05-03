Великобритания готовит ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом в ходе обращения к Верховной Раде объявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. По его словам, речь идёт о радарах, беспилотниках и наступательных вооружениях общей стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.

Мы будем и дальше поставлять Украине, как и другие ваши друзья, оружие, финансовые средства и гуманитарную помощь до тех пор, пока не достигнем нашей долгосрочной цели. Мы должны укрепить Украину таким образом, чтобы никто и никогда не смел больше вас атаковать. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Джонсон заявил, что теперь убежён в будущей победе Украины над Россией. По его словам, начав вторжение, Путин допустил фатальную ошибку и в итоге продемонстрировал слабость своей страны:

«В этом конфликте нет сложного морального выбора, нет серых зон. Это вопрос о праве украинцев защищаться от жестокой, убийственной агрессии Путина. Это о праве украинцев на независимость и национальное самоопределение перед лицом путинского безумного империалистического реваншизма».

Кремль ранее критиковал Бориса Джонсона за жёсткие заявления по Украине, называя его позицию «неконструктивной». Москва настаивает, что поставки вооружений Киеву не помешают России достичь своих целей.