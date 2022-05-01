Эхо войны в российских регионах: новые инциденты под Курском и Белгородом

Власти двух российских регионов, граничащих с Украиной, сообщили в воскресенье утром об очередных инцидентах на военных и инфраструктурных объектах.

В юге граничащей с Харьковщиной Белгородской области вспыхнул пожар на территории неназванного объекта Минобороны России. Об этом заявил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Позже чиновник передал информацию об одном пострадавшем, добавив, что ранение лёгкое.

В Курской области на границе с Сумской областью Украины произошло частичное обрушение конструкций железнодорожного моста на ветке Суджа-Сосновый Бор, использующейся для передвижения товарных составов. Губернатор региона Роман Старовойтуказывает на диверсию, возбуждено уголовное дело.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД) передаёт, что инцидент не повлиял на движение поездов. По данным агентства Униан, через этот мост велась переброска российских войск в Украину.

За последний месяц власти приграничных с Украиной Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей неоднократно говорили о пожарах и взрывах на стратегических объектах, в том числе на топливных базах. Первый подобный инцидент произошёл 1 апреля, когда в Белгороде загорелась база "Роснефти", власти региона обвинили Украину в авиаударе, нанесённом боевыми вертолётами.

Пресс-служба МЧС России опубликовала фотографию пожара на нефтебазе "Роснефти" Russian Emergency Ministry Press Service via AP

25 апреля правительство Тверской области сообщило о 17 погибших в результате пожара в здании НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, который принимал участие в разработке ракетных комплексов "Искандер". Число погибших возросло до 22.

Возбуждено уголовное дело по статье УК о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подолякпрокомментировал инциденты на русском языке: "Разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая". В своей публикации Подоляк не подтвердил и не опроверг напрямую причастность Украины к взрывам и пожарам на российской территории.

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