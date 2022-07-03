Более 80 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных пострадали в Белгороде в результате ракетных ударов и бомбардировки. Такие уточнённые данные приводят в областной администрации. Есть убитые и раненые среди мирных жителей. Ответственность за атаку российские власти возлагают на вооружённые силы Украины.

По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин Российской Федерации, трое – граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации. Это абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Киев обвинения в причастности к обстрелу Белгорода отвергает. В офисе президента Украины полагают, что это могла быть провокация или ошибка российских военнослужащих, либо сбой российской военной техники.

С обвинениям в адрес ВСУ тем временем выступил и Александр Лукашенко:

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, выпущенные вооруженными силами Украины__».

Лукашенко отметил, что давно определился с ролью Минска в этой войне и заявил о поддержке России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти слова опасными для белорусов.