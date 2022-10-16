Белгородская область: убийство на полигоне и новые обстрелы

На фоне боёв в Украине в Белгородской области всё чаще гибнут люди, срабатывает система ПВО, происходят взрывы и пожары. За последние дни в приграничном регионе под обстрел попали электроподстанция и нефтебаза.

С войной и разворачивающейся мобилизацией связано массовое убийство на полигоне в посёлке Солоти, где от огнестрельных ранений погибли 11 солдат, 15 получили ранения.

"Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть," – заявил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Минобороны заявили, что двое нападавших были убиты ответным огнём. Ведомство охарактеризовало произошедшее как теракт, а стрелявших назвало гражданами "одной из стран СНГ". Следственный комитет возбудил уголовное дело без указания статьи, по которой идёт расследование. В заявлении органа говорится о "преступных действиях", а не о "теракте".

В воскресенье власти региона сообщили об очередном обстреле областного центра и Белгородского района. Согласно последним данным, 3 человека получили ранения.