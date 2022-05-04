На обширных территориях Сибири и Дальнего Востока бушуют лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась в полтора раза за последние сутки. Худшая ситуация складывается в Иркутской области и Хакасии, где пожары перекидываются на дома и фермерские хозяйства, а также угрожают автомобилистам.

Иркутский губернатор Игорь Кобзевсообщил в своём телеграм-канале, что пожар подошёл вплотную к трассе "Сибирь". Власти региона просят жителей не разводить костры, не сжигать мусор и не устраивать палы сухой травы.

Тушение пожаров в Хакасии осложняется ветреной погодой с порывами ветра до 17 м/с.

Самые обширные территории, охваченные пламенем, зафиксированы в Амурской области (55 398 гектаров) и Приморском крае (43 343 гектаров).

Жители многих сибирских городов жалуются на смог и запах гари.

По данным "Авиалесоохраны", по состоянию на утро 4 мая в России были зарегистрированы 60 пожаров, огнём объяты более 33 тысяч гектаров. В ведомстве отметили, что за сутки в России потушили 137 лесных пожаров. С огнём борются 4726 человек.

Режим ЧС введён в отдельных районах трёх российских регионов: Курганской области, Республиках Хакассия и Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах Российской Федерации.

В Курганской области взяты под контроль более половины действующих лесных пожаров. С конца апреля в регионе из-за бедствия уничтожены сотни жилых домов.

Всего с начала года в Сибири и на Дальнем Востоке горели не менее 181 167 гектаров (+17 583 за сутки), об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии". В большинстве случаев причина возгорания – человеческий фактор.

Спутниковый снимок пожара к западу от Новосибирска, 3 мая 2022 года.

Западные СМИ со ссылкой на экспертов утверждают, что площадь пожаров в российских регионах будет разрастаться, поскольку на фоне войны в Украине Москве не хватает сил для их ликвидации, в частности, военной авиации.

"Экстремальные лесные пожары воздействуют на экосистемы и создают парниковые газы".

Экологи обеспокоены тем, что в результате лесных пожаров в России в атмосферу выбрасываются огромные объёмы углекислого газа, что ускоряет таяние ледников и изменение климата. Тема лесных пожаров стала одной из основных на 15-м Всемирном лесном конгрессе под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).

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