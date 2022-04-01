В Белгороде горит база "Роснефти"

В Белгороде ликвидируют пожар на нефтебазе "Роснефти". По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, он возник в результате авиаудара с двух украинских вертолетов, которые пересекли границу и летели над городом на низкой высоте. Пожар ликвидируют при участии оперативной группы МЧС.

Город находится всего в 40 километрах от российско-украинской границы и в 80 километрах от Харькова, где идут бои. В администрации уточнили, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Жертв нет, а жителей трех прилегающих к нефтебазе улиц эвакуировали.

Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля, Кремль официально называет происходящее там специальной операцией, а не войной.