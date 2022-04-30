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Украина

Жители Мариуполя ждут эвакуации

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Местные жители на фоне разрушенного дома в Мариуполе, 29 апреля 2022 г.
Местные жители на фоне разрушенного дома в Мариуполе, 29 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ООН готовит эвакуацию гражданского населения из Мариуполя, набирая группу людей для проведения операции.

По словам мэра города, ситуация на местном металлургическом комбинате "Азовсталь" "ужасающая" И речь идёт "не о нескольких днях, а часах".

На его территории до сих пор заблокированы около трёх тысяч человек — из них две тысячи — украинские военные, остальные — гражданские лица. Всего в городе помощи ждут примерно 100 тысяч мирных жителей

**Владимир Зеленский, президент Украины:
**_"В городе, который когда-то был одним из самых развитых в регионе, среди руин стоит русский концлагерь. Правила оккупантов в той части Мариуполя, которая сейчас, к сожалению, находится под их контролем, мало чем отличаются от того, что творили нацисты на захваченных территориях в Восточной вропе"._

Тем временем, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в "жестокости" и "безнравственности".

**Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона:
**_"Трудно смотреть на ... извините. Трудно смотреть на некоторые кадры и представлять, что любой здравомыслящий, серьёзный, зрелый лидер сделал бы это. Я не могу рассуждать о его психическом здоровье, но думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности"._

Однако сам президент Владимир Путин утверждает, что его главная задача — обеспечить безопасность России и оказать помощь жителям Донбасса. Об этом президент заявил в пятницу во время заседания Совбеза РФ.

Между тем, поток беженцев из находящихся под контролем российских сил населённых пунктов сократился по причине отсутствия гуманитарных коридоров. Те, кто решается бежать, направляются в Запорожье. 

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