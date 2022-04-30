Жители Мариуполя ждут эвакуации

ООН готовит эвакуацию гражданского населения из Мариуполя, набирая группу людей для проведения операции.

По словам мэра города, ситуация на местном металлургическом комбинате "Азовсталь" "ужасающая" И речь идёт "не о нескольких днях, а часах".

На его территории до сих пор заблокированы около трёх тысяч человек — из них две тысячи — украинские военные, остальные — гражданские лица. Всего в городе помощи ждут примерно 100 тысяч мирных жителей

**Владимир Зеленский, президент Украины:

**_"В городе, который когда-то был одним из самых развитых в регионе, среди руин стоит русский концлагерь. Правила оккупантов в той части Мариуполя, которая сейчас, к сожалению, находится под их контролем, мало чем отличаются от того, что творили нацисты на захваченных территориях в Восточной вропе"._

Тем временем, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в "жестокости" и "безнравственности".

**Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона:

**_"Трудно смотреть на ... извините. Трудно смотреть на некоторые кадры и представлять, что любой здравомыслящий, серьёзный, зрелый лидер сделал бы это. Я не могу рассуждать о его психическом здоровье, но думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности"._

Однако сам президент Владимир Путин утверждает, что его главная задача — обеспечить безопасность России и оказать помощь жителям Донбасса. Об этом президент заявил в пятницу во время заседания Совбеза РФ.

Между тем, поток беженцев из находящихся под контролем российских сил населённых пунктов сократился по причине отсутствия гуманитарных коридоров. Те, кто решается бежать, направляются в Запорожье.

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