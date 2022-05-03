В рамках новой волны эвакуации из Мариуполя в Запорожье прибыли более 150 мирных жителей. Такие данные привела координатор ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани. Речь идёт в том числе о тех, кто укрывался в подземных помещениях завода «Азовсталь».

Люди рассказывают, как два месяца выживали в осаждаемом городе под бомбардировками:

– С одной стороны, с другой стороны получалось, когда начинали бомбить, что мы (оказывались) посередине. И это всё, представляете, каждую ночь, каждый день без перерыва.

– Полностью сгорело, полностью. Зачем такая война, кому она нужна? Соседи погибли, люди, которых (я знала). Я родилась в этом доме, я жила в этом доме, вы понимаете. Зачем вся эта ситуация? Дети погибли, мёртвые люди лежат, никто не забирает...

Прибытие гуманитарного конвоя задержалось больше чем на сутки, это объясняют длительными проверками на блокпостах. В Запорожье мариупольцев встречали сотрудники международных организаций, волонтёры и врачи. Многим эвакуированным требовалась медицинская помощь, рассказал врач Дмитрий Матвеев:

«Типичные осколочные (ранения). Кто приезжает просто с вирусными инфекциями, (кто с) огнестрельными ранениями».

По оценкам мэрии, Мариуполь разрушен на 80-90%, а жертвами боевых действий могли стать десятки тысяч людей. ОБСЕ обвиняет Россию в военных преступлениях в этом городе. Москва заявляет, что украинские военные убивали мирных жителей и использовали их в качестве «живого щита».