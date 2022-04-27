Владимир Путин "в принципе" не против эвакуации с "Азовстали"

Владимир Путин "в принципе" не против эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и даже готов привлечь к этому Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, стало известно после встречи президента России с главой ООН Антониу Гутерришем.

Организация выхода гражданских лиц с комбината, — где, по данным местных властей, укрываются около двух тысяч человек, — была одной из главных целей визита генсека организации в Москву.

На встрече Владимир Путин заявил, что еще надеется, что Москве и Киеву "удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке".

"Переговоры идут. Они сейчас проходят в онлайн-формате. Надеюсь всё-таки, что это приведет нас к какому-то позитивному результату", — сказал Владимир Путин.

Впрочем, на Западе заявлениям российского президента не верят. Так глава американской дипломатии Энтони Блинкен, выступая в Сенате, заявил, что не видел признаков того, что Владимир Путин настроен на конструктивные переговоры. По его словам, цель Вашингтона — "убедиться, что у Украины есть возможность отразить российскую агрессию", то есть увеличить финансовую поддержку Киева и помочь ему с вооружениями.