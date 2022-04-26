Россия не продвинулась на "Азовстали": карта военных действий

Российские войска возобновили наземные атаки против украинских защитников на металлургическом заводе "Азовсталь", продолжили массированные обстрелы, но не добились заметного продвижения. Об этом сообщил Институт изучения войны.

Российское командование может решить, что им не удастся выдавить оставшихся украинских бойцов, что потребует поспешных и, вероятно, дорогостоящих атак, чтобы очистить объект к возможно установленному Кремлем крайнему сроку 9 мая.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай вновь призвал жителей области бежать при первой же возможности.

На востоке российские войска продолжали обстрел вдоль всей линии фронта в Донецке и Луганске. Но украинские контратаки, вероятно, препятствуют россиянам проводить даже тактические окружения, не говоря уже об оперативных, считают эксперты Института.

Наземные наступательные операции продолжаются к югу от Изюма в направлении Барвинкова и Славянска.

Локальные украинские контратаки вернули территорию к западу от Изюма и к северу от Херсона, что, вероятно, нарушило подготовку русских к наступлению и вынудило часть российских сил отступить.

Российские войска в понедельник взяли под свой контроль Херсонский городской совет - спустя несколько недель после первой оккупации этого украинского города.

Управляемые ракеты попали во вторник в город Запорожье на юго-востоке Украины, по сообщениям областного военного управления.

Ранее во вторник украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что две крылатые ракеты пролетели над крупнейшей в Европе атомной электростанцией недалеко от Запорожья. Запорожская АЭС была захвачена русскими 4 марта.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что украинские силы готовят оборонительные сооружения в Запорожье, не исключая возможного нападения России с юга.