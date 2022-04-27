За месяц, прошедший после того, как президент Сальвадора Найиб Ортес объявил войну бандам полиция арестовала 18 тысяч человек. До конца мая в стране действует чрезвычайное положение, позволяющее полиции задерживать людей без предъявления ордера. Как правило, полицейские ориентируются на специфические татуировки, которые носят члены банд.

Поводом для введения ЧП сала беспрецедентная вспышка насилия в конце марта, жертвами которой стали 87 человек. Временный порядок управления раскритиковали правозащитники из "Международной Амнистии", назвавшие его "идеальным штормом нарушений прав человека", обратив внимание, что среди задержанных есть несовершеннолетние, как правило из бедных слоев общества.

Но, по данным социологов, 91% сальвадорцев поддерживает политику 40-летнего президента Ортеса. Рыночные торговцы и владельцы магазинов уже обратили внимание на исчезновение рэкитиров, которые облагали их бизнес. Обычно за отказ платить дань бизнесмены расплачиваются своей жизнью.

Букеле признал, что банды - это "социальная ткань, которую трудно разорвать", в которую вовлечены семьи, и "это все равно, что лечить тело с метастазами рака". Однако, по его словам, для члена банды "есть только два возможных пути: тюрьма или смерть", и он готовится к строительству новых тюрем.