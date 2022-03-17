Жители Молдовы боятся войны

Молдавия - в списке стран, отрывших двери беженцам с Украины. Огромная нагрузка на экономику небогатого трехмиллионного государства государства - лишь полбеды. В обществе велик страх оказаться втянутыми в военный конфликт.

"Среди людей есть некоторая паника, - признается наша собеседница, мама маленькой дочки. - Если война дойдет до Одессы, то паника усилится. Но пока мы надеемся на лучшее".

Президент Молдавии Майя Санду попросила Россию вывести своих военных из Приднестровья и уничтожить боеприпасы на складах Левобережья. Она уточнила, что это давнее и постоянное требование Кишинева и не стала увязывать его с последним решением ПАСЕ "признать Приднестровье зоной российской оккупации".

Думитру Алайба, депутат молдавского парламента, комментирует: "Мы знаем, что в Приднестровье, в нескольких километрах от Кишинева, находится российская армия, она дислоцируется там последние 30 лет, там есть арсенал оружия, но пока все тихо. Что будет дальше, мы не знаем, конечно".

Замороженный конфликт на своей территории и война под боком - достаточное основание для беспокойства. Пенсионерка Валентина рассуждает так: "Я сравниваю эту войну со змеей, гигантом, который только хочет стать больше. Хочет протянуться на запад и на восток, поглотить больше стран. И если стран станет много, то это выльется в третью мировую - войну, которая может стать последней".

По данным ООН, границу с Молдавией на сегодня пересекли 300 тысяч жителей Украины. Значительная часть идет через транзитом в Румынию и другие страны.