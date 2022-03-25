Молдавия затаила дыхание

Нейтральная в военном отношении, но однозначно устремлённая в ЕС, с экономикой чрезвычайно зависимой от России и Запада, Молдавия — несомненно самый хрупкий сосед Украины.

Американско-молдавская семья Максемчуков прожила здесь 19 лет, но Джон и Алёна уже собрали чемоданы на случай бегства. «Мы можем быть следующими, — считает Джон. — Геополитическая ситуация здесь очень схожа с украинской. Но у нас не так много людей, чтобы обороняться».

Эта бывшая советская республика с населением в 2,6 млн человек — беднейшая страна Европы. После получения независимости в 1991 г. политику этой страны определяют пророссийские и прозападные партии.

Категорически осудив российское вторжение, прозападное правительство Молдавии подало заявку на вступление в ЕС. Министр иностранных дел Николай Попеску говорит, что страна осознает свою уязвимость:

«Большинство западных соседей Украины входят в Европейский союз и НАТО. У них есть внешние гарантии безопасности. Они гораздо более устойчивы. Их экономики работают лучше. У Молдавии — конфликт с сепаратистами. В этом смысле, да, Молдавия — хрупкое государство в сложном регионе. С началом этой войны наш приоритет — сохранение единства общества. Я бы сказал, что в значительной степени эта война объединила наше общество».

Традиционно евроскептическая и русофильская парламентская оппозиция пока способствует этому единству. Партия социалистов много раз призывала к мирным переговорам между Россией и Украиной. Она также предложила принять дополнительные законы о молдавском нейтралитете, который гарантирован конституцией.

«Пока мы нейтральны, — считает социалист Адриан Лебединский, — мы будем в безопасности. Есть примеры других стран, таких как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, и многих других, заявивших о желании оставаться нейтральными. И это до сих пор позволяло им избегать военных конфликтов».

Я съездил на границу с Приднестровьем. После кровопролитного конфликта 1992 г., этот пророссийский регион объявил о независимости, но ни один член ООН её не признал. Здесь размещены около 1400 российских военных. Россия даже открыла здесь консульство. В ответ на попытки Молдавии стать членом ЕС, этот регион снова стал добиваться международного признания. Так как я хотел узнать, что там думают по поводу нынешнего кризиса, я позвонил жителю Тирасполя, столицы региона. По его словам, обстановка в Приднестровье спокойная, хотя многие люди испытывают сильную тревогу в связи с украинскими событиями. Особенно люди, получающие российскую пенсию. Как подчеркнул мой собеседник, Приднестровье не принимает чью-то сторону в конфликте и выступает за мир.

Приднестровье не единственное место, избегающее нагнетания напряжения. Гагаузия — это автономный район с тесными политическими, социальными и культурными связями с Россией. На недавнем референдуме подавляющее большинство избирателей отдало предпочтение ещё более тесным связям с Российской Федерацией вступлению в ЕС. Но сейчас местные власти воздерживаются от резких политических заявлений. Депутат Народного собрания Гагаузии Георгий Лейчу, называет российско-украинский конфликт ссорой между братьями, отказывается видеть в нем «черную» и «белую» стороны и выступает за его мирное разрешение.

Хотя политическая ситуация в Молдавии спокойная, страна сталкивается с тяжелейшими социальными и экономическими проблемами. Украинская война ещё больше ослабила экономику, пострадавшую от пандемии и энергетического кризиса. Страна переживает высокую инфляцию, стагнацию и нарушение в цепи поставок. Я побывал в швейной мастерской, в которой работают шесть человек. Все ткани и аксессуары поступают сюда из Одессы. Начало войны остановило весь импорт, а мастерская осталась без заказов.

Кроме всего прочего, население Молдавии увеличилось почти на 4%. Сюда приехали сотни тысяч беженцев с Украины.