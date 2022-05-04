ЕС предоставит военную помощь Молдавии

Евросоюз предоставит Молдавии военную помощь: об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, который в среду посетил с визитом Кишинёв.

По его словам, сейчас ключевая задача Брюсселя — не допустить эскалации в Приднестровье, а также помочь Молдавии "противостоять дезинформации и кибератакам".

Шарль Мишель, председатель Европейского совета:

"ЕС выражает полную солидарность с вами, с Молдавией. Наш европейский долг помочь вашей стране и поддержать её, увеличить поддержку стабильности, безопасности, территориальной целостности и суверенитета. В этом году мы планируем значительно увеличить поддержку Молдавии — обеспечить её вооружённые силы дополнительным снаряжением".

На прошлой неделе в Приднестровье произошло несколько взрывов, в том числе у здания министерства Национальной безопасности непризнанной республики. Власти ПМР назвали их "терактами, следы которых ведут на украинскую территорию". В Кишинёве и Киеве произошедшее назвали провокаций с возможным участием российских спецслужб.