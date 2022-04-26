Второй по величине городу Украины уже несколько недель подвергается ежедневным бомбардировкам российской армии. Каждый день местные власти сообщают о гибели мирных жителей.
В понедельник в Харьковской области погибли 4 человека, 9 получили ранения, в самом Харькове на Салтовке снаряд попал в 12-этажку, произошёл масштабный пожар.
По информации областной администрации, во вторник в результате обстрелов жилых районов Харькова 3 человека погибли, 7 получили ранения.
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