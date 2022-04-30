Дефицит подсолнечного масла: европейцы остерегаются контрафакта

Европа переживает сбои в поставках подсолнечного масла из-за войны в Украине.

Азис Одилов – крупнейший импортёр этого товара в Нидерландах. Основные поставщики его компании не в состоянии наладить логистические цепочки из охваченной войной страны. На фоне дефицита участились случаи продажи контрафактного масла.

Азис Одилов, владелец компании Bestolie: "Мы видим, что рынок сейчас заполнен продукцией без сертификации. Качество не соответствует европейским стандартам. Это вызывает беспокойство, потому что мы не знаем, как это масло было смешано, какие добавки и ингредиенты в нём содержатся".

Одилов обратился в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), но в ведомстве заявили, что пока не получали жалоб от обманутых покупателей.

Во Франции организация Foodwatch, занимающаяся защитой прав потребителей, предупреждает о риске подмены этикеток: "Когда производитель заменяет подсолнечное масло пальмовым и добавляет ГМО, клиент должен об этом знать" – говорится в тексте петиции неправительственной организации.

Британские ритейлеры ввели временные ограничения на количество бутылок масла, отпускаемых в одни руки.

Рост цен на растительное масло может также негативно сказаться на ресторанном бизнесе.

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