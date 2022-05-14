Рост цен на подсолнечное масло и опасения дефицита из-за войны в Украине спровоцировали всплеск интереса европейских аграриев к подсолнечнику. Производство этой культуры может вновь оказаться прибыльным делом, объясняют французские фермеры, которые снова начинают засаживать поля подсолнечником. Как в конце прошлого века, - вспоминает Режис Боннэн из Вандеи:

«Такое решение мы приняли в марте, прежде всего из-за войны в Украине и скачка цен на подсолнечник. Я занимался подсолнечником 20-25 лет назад. Мы перестали возделывать эту культуру из-за проблем с вредителями, голубями, приходилось повторно высаживать растения. Учитывая расходы на уровне 300-350 евро, эта культура не стала достаточно рентабельной, так что лучше было выращивать кукурузу, пшеницу или рапс. Мы на время забыли про подсолнечник».

Если кризис затянется и цены на подсолнечник останутся на относительно высоком уровне, этому примеру могут последовать и многие другие фермеры. Это могло бы принести прибыль аграрному сектору и, вместе с тем, компенсировать недостаток предложения на продуктовом рынке.