Подсолнечное масло в дефиците

Более половины объёмов мирового производства подсолнечного масла зависит от подсолнечника, выращенного на Украине и в России. Нынешний конфликт серьёзно ударил по поставкам этого сырья. Растительное масло – один из важнейших ингредиентов, необходимых для приготовления самых разнообразных блюд, которые теперь тоже серьёзно подорожали. Об этом говорит Аниса Хан, хозяйка одного из лондонских ресторанов:

– С ростом цен на масло у нас сильно увеличились расходы, в два-три раза, это значительный рост.

В лондонских магазинах отпускают теперь не более двух бутылок масла в одни руки, что говорит о наметившемся серьёзном дефиците.

– Масло – это основа приготовления пищи, первый этап, – продолжает Хан. – Цены выросли – если прежде за 20 литров мы платили 20 фунтов, то теперь приходится выкладывать около 60 фунтов.

Возникший дефицит сказался и на цене всего другого растительного масла – соевого, пальмового, рапсового, достигшей рекордных значений.

– Это началось ещё до войны на Украине, – поясняет Виктория Школар, руководитель отдела инвестиций Interactive Investor. – После пандемии был отмечен повышенный спрос в сочетании с нарушенными цепочками поставок, и ситуацию усугубили экстремальные погодные условия. А теперь, когда идёт война на Украине, цены на сырьё подскочили ещё выше, и это заметно во всех странах мира.

Миллионы тонн подсолнечного масла, предназначенного на экспорт, не могут быть доставлены с Украины, пока не завершён конфликт.

– Мы располагаем небольшим количеством подсолнечника, его хватит лишь на ближайшие несколько недель – отмечает Гэри Льюис, руководитель отдела импорта пищевых продуктов KTC. – Проблема в том, что неизвестно, сколько это продлится. Дефицит может сохраниться и в следующем году, это зависит от ситуации в ближайшие пару месяцев.

Производители масла возлагают сейчас надежды на рост урожая подсолнечника в других странах, в частности в Румынии. Между тем в России, где до конца лета введён запрет на экспорт подсолнечных семян, цены на него, по данным местных СМИ, несколько снизились.