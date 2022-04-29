Замедление роста ВВП в еврозоне

Перебои в цепочках поставок и резкий рост цен на нефть и газ замедлили экономическую активность в еврозоне. По итогам первого квартала суммарный ВВП 17 стран, использующих единую валюту, составил 0,2%. К таким предварительным выводам пришла служба Евростат.

В прошлом году экономика ЕС начала вновь набирать обороты после пандемии, но из-за войны в Украине цены на энергоносители подскочили на 38%. Также подорожали продукты питания, табак, алкоголь, промышленные товары и услуги. Общая инфляция в еврозоне составила в апреле 7,5%. В Испании уровень инфляции побил рекорд с середины 80-х годов.

"Общая инфляция в апреле достигла рекордно высокого уровня 7,5%. ЕЦБ будет непросто вернуть общий показатель к 2%".

Несмотря на то, что почти во всех экономиках еврозоны отмечается вялый рост, ВВП Португалии, Латвии и Швеции превысил 2%.

Во Франции нулевой рост, власти говорят о последствиях вспышки омикрона в начале года, "энергетическом шоке" и сжатии внутреннего потребления.

Министр экономики Франции: "Энергетический шок 2022 года по силе и жёсткости сравним с нефтяным шоком 1973 года".

Снижение ВВП наблюдается в Швеции и Италии.

Ожидается, что инфляция продолжит расти из-за проблем в экономике США и жёстких карантинных мер в Китае.

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