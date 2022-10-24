В Словении пройдет второй тур выборов президента

В Словении пройдет второй тур выборов президентаКомментарии
Euronews
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Бывший министр иностранных дел правого толка Анже Логар собрал большинство голосов в первом туре президентских выборов в Словении.
Во втором туре в борьбе за этот в основном церемониальный пост ему предстоит встретиться со своей левоцентристской соперницей Наташей Пирц-Мусар.
Разрыв между нами составил около 7%.
Премьер-министр Словении Роберт Голоб уже заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить победы члена Словенской демократической партии.
Второй тур выборов состоится в 13 ноября.