В Словении пройдет второй тур выборов президента

Бывший министр иностранных дел правого толка Анже Логар собрал большинство голосов в первом туре президентских выборов в Словении.

Во втором туре в борьбе за этот в основном церемониальный пост ему предстоит встретиться со своей левоцентристской соперницей Наташей Пирц-Мусар.

Разрыв между нами составил около 7%.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб уже заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить победы члена Словенской демократической партии.

Второй тур выборов состоится в 13 ноября.