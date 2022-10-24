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Словения

В Словении пройдет второй тур выборов президента

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 Euronews
Анже Логар и Наташа Пирц-Мусар выходят во второй тур президентских выборов в Словении
Анже Логар и Наташа Пирц-Мусар выходят во второй тур президентских выборов в Словении   -   Авторское право  AP Photo

Бывший министр иностранных дел правого толка Анже Логар собрал большинство голосов в первом туре президентских выборов в Словении.

Во втором туре в борьбе за этот в основном церемониальный пост ему предстоит встретиться со своей левоцентристской соперницей Наташей Пирц-Мусар.

Разрыв между нами составил около 7%.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб уже заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить победы члена Словенской демократической партии.

Второй тур выборов состоится в 13 ноября.