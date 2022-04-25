В Рио-де-Жанейро прошел первый после вспышки Covid-19 карнавал. В пятницу и субботу его увенчал традиционный парад учениц школы самба. К сожалению, в среду это радостное событие было омрачено гибелью 11-летней девочки, которую задавила одна из подвижных платформ, двигавшихся по улице.

За карнавалом наблюдали 75 тысяч зрителей. Все они должны были предъявить справки о вакцинации.

Каждая из участвующих в празднике групп танцоров должна была рассказать с помощью танца свою историю. Занявшая первое место группа Viradouro посвятила свое выступление знаменитому карнавалу 1919 г., который имел место сразу после смертоносной эпидемии испанки.

Другие группы поднимали в своих выступлениях политические и социальные вопросы, в том числе проблему расизма.

Карнавал в Рио имеет важную для Бразилии экономическую составляющую. Расходы на него достигают 4 млрд бразильских реалов (800 тыс долларов). Его проведение создает 45 тыс. рабочих мест.