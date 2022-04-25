В Ливане прошли похороны погибших при крушении судна с мигрантами. Толпы стреляющих в воздух людей проследовали по улицам Триполи, сопровождая гробы сначала для обряда в мечеть, а затем к месту захоронения.

Переполненная лодка с 84 мигрантами в основном из Ливана, но также Сирии и Пакистана, перевернулась в Средиземном море в субботу вечером в нескольких километрах от ливанского побережья. Утонули по меньшей мере шесть человек. Среди жертв - маленький ребёнок. Ещё 30 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.