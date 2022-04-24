Два месяца под землёй и бомбами

Луганская область, Рубежное — после очередного массированного обстрела. Город разбит. Он находится на первой линии наступления российских сил на востоке Украины.На дорогах воронки, дома повреждены, полыхают или полностью выпотрошены.

Не все жители уехали. Некоторые потеряли всё, кроме разве что чувства юмора.

— Наша Родина здесь. А куда деваться? — говорит Михаил.

— А вы не боитесь? — спрашивает журналист.

— А чего бояться? Два раза не умирают, — отвечает мужчина.

Уцелевшие группами укрываются в подвалах. Без света и электричества со скудными запасами еды. Из развлечений — радио. Обитатели говорят: те, кто развязал войну, давно б её прекратили, проведя переговоры здесь, — под звуки взрывов, в темноте и сырости.

"Те, кому некуда было ехать в Украине, остаются здесь. Моей маме в августе исполнится 90 лет, я попросту не смогу донести её на руках до машины", — сетует жительница Рубежного Людмила.

Сотни харьковчан в одиночку и семьями ютятся на станциях метро. Некоторые — с первых дней вторжения - город бомбят день и ночь все два месяца.

С бытом помогают волонтеры — привозят матрасы, одеяла, еду, игрушки детям. К празднику обитателям подземелья раздавали паску.

"В доме моей бабушки мы видели, как сбивали вертолёты, как украинские военные сбивали не наши вертолёты. Потом самолёты полетели. Мы не выдержали, приняли решение , что в метро безопаснее, чем в подвале", — вспоминает Елена.

_"Здесь около 700 человек, многие не хотят уезжать. Вы же видели, там в основном старики, они не хотят бросать свои дома. Хорошо, что они вообще сюда пришли. Потому что многие сидят в своих квартирах до тех пор, пока стёкла не повылетают", _— объясняет волонтёр Юлия.

У детей, живущих в харьковском метро, недавно появилась возможность продолжать учебу онлайн. Чтобы хоть как-то скрасить будни, волонтёры устраивают спектакли, концерты, проводят занятия по физкультуре. Но забыть надолго о войне не дают звуки разрывающихся наверху снарядов.

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