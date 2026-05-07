Видео. Россия наносит удар по жилому району Харькова на фоне эскалации атак дронов

В результате российского удара по жилому массиву Новобаварский в Харькове утром в четверг были ранены девять человек, в том числе семилетний ребенок и 15-летняя девочка. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки были повреждены около восьми частных домов и возник пожар, уничтоживший гражданский автомобиль.

Этот налет стал частью более масштабной атаки с применением 102 беспилотников, запущенных из разных регионов, включая оккупированный Крым. Украинская противовоздушная оборона сбила 97 целей, однако восемь дронов поразили шесть объектов в разных частях страны.

В северо-восточном Сумах отдельный удар по детскому саду в среду унес жизни двух сотрудников учреждения, при этом в момент попадания детей в здании не было.

Эскалация продолжается, несмотря на объявленный Украиной по инициативе президента Зеленского 6 мая режим одностороннего молчания и заявление России о прекращении огня 8 и 9 мая. Москва пригрозила нанести массированные удары по центру Киева в случае срыва празднования Дня Победы, но при этом продолжает атаковать такие города, как Днепр и Запорожье. Харьков остается одной из ключевых стратегических целей из-за близости к российской границе и на протяжении всего 2026 года регулярно подвергается ударам по инфраструктуре.

Несмотря на то что в марте украинским силам удавалось перехватывать до 90,25 % дронов типа «Шахед», регулярные удары по жилым кварталам продолжают приводить к серьезным гуманитарным потерям среди мирного населения.