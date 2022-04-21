В Киевской области вскрывают новые братские захоронения мирных жителейКомментарии
Новые братские могилы обнаруживают в районах Киевской области, которые находились под контролем российских военных. В числе наиболее пострадавших населённых пунктов – посёлок Бородянка в нескольких десятках километров от столицы. Многие его кварталы были разбомблены, из-под завалов извлекли уже около 50 погибших.
На этой неделе в Бородянке вскрыли две новые могилы: в полях рядом с больницей были похоронены не менее 9 человек, мужчины и женщины. Тела – со следами пыток. Полиция подчеркивает, что это были мирные жители.
Житель Бородянки Александр присутствовал при эксгумации отца:
«Были обстрелы. Однажды вечером он вышел из дома, сказал: "пойду останавливать российские войска". Он был русскоязычный, родом из России. Он пошёл останавливать колонну. Встал перед БМП и они его просто переехали».
Надежда рассказывает, как российские военные убили её 34-летнего сына. Он был строителем:
«Он шел домой… Это было 28 февраля. Расстреляли. Они из БТР стреляли. Он просто не успел лечь. Они начали стрелять, прошили его накрест так, и в живот. 28-го его расстреляли, а хоронили мы 15 числа, потому что нельзя было похоронить, он в морге лежал и комендант запрещал хоронить. И мы только 15 числа его тут похоронили, в палисаднике».
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов расценивает это как преступления против человечности и геноцид в отношении украинского народа. Он подчеркивает, что убитые не представляли никакой реальной угрозы для российских военнослужащих.
К этому моменту в Киевской области обнаружены более 1000 погибших мирных жителей. В полиции говорят, что находят новые могилы каждый день, а значит, эти цифры будут ещё расти.
Россия отвергает обвинения в адрес своих военнослужащих, заявляет, что армия не стреляет по гражданским объектам, а данные об убийствах мирных жителей называет провокацией и постановкой.