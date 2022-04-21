Новые братские могилы обнаруживают в районах Киевской области, которые находились под контролем российских военных. В числе наиболее пострадавших населённых пунктов – посёлок Бородянка в нескольких десятках километров от столицы. Многие его кварталы были разбомблены, из-под завалов извлекли уже около 50 погибших.

На этой неделе в Бородянке вскрыли две новые могилы: в полях рядом с больницей были похоронены не менее 9 человек, мужчины и женщины. Тела – со следами пыток. Полиция подчеркивает, что это были мирные жители.

Житель Бородянки Александр присутствовал при эксгумации отца:

«Были обстрелы. Однажды вечером он вышел из дома, сказал: "пойду останавливать российские войска". Он был русскоязычный, родом из России. Он пошёл останавливать колонну. Встал перед БМП и они его просто переехали».

Надежда рассказывает, как российские военные убили её 34-летнего сына. Он был строителем:

«Он шел домой… Это было 28 февраля. Расстреляли. Они из БТР стреляли. Он просто не успел лечь. Они начали стрелять, прошили его накрест так, и в живот. 28-го его расстреляли, а хоронили мы 15 числа, потому что нельзя было похоронить, он в морге лежал и комендант запрещал хоронить. И мы только 15 числа его тут похоронили, в палисаднике».

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов расценивает это как преступления против человечности и геноцид в отношении украинского народа. Он подчеркивает, что убитые не представляли никакой реальной угрозы для российских военнослужащих.

Это очередной пример преступлений армии Российской Федерации, когда они расстреливают гражданских. По ним (убитым) можно сказать, что это не военные, не территориальная оборона, у них не было оружия. Они (военные) просто видели мирных жителей и расстреливали их на улицах, что прямо запрещено конвенцией. Все акты международного права запрещают такие преступления против гражданских лиц. Андрей Небитов начальник полиции Киевской области

К этому моменту в Киевской области обнаружены более 1000 погибших мирных жителей. В полиции говорят, что находят новые могилы каждый день, а значит, эти цифры будут ещё расти.

Россия отвергает обвинения в адрес своих военнослужащих, заявляет, что армия не стреляет по гражданским объектам, а данные об убийствах мирных жителей называет провокацией и постановкой.