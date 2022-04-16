По меньшей мере два человека погибли в результате обстрелов Харькова в субботу. Взрывы прогремели в Слободском и Основянском районах. Мэрия сообщает о разрушении административных зданий и жилых домов.
По меньшей мере два человека погибли в результате обстрелов Харькова в субботу. Взрывы прогремели в Слободском и Основянском районах. Мэрия сообщает о разрушении административных зданий и жилых домов.
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