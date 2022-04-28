Украинки обучаются сапёрному делу в Косове

В Косове, вдали от родины, 6 украинских женщин проходят ускоренные курсы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Обучение проходит на территории центра по разминированию MAT в городе Печ.

Именно здесь, недалеко от границы с Албанией более 20 лет назад шли активные саперные работы. Всего на территории Косова тогда были обнаружены 4 500 минных полей.

Под ярким весенним солнцем стажеры, одетые в синие защитные костюмы, учатся обращаться с детекторами, распознавать мины и обезвреживать их.

Мы прошли через нечто похожее, в особенности что касается неразорвавшихся боеприпасов, включая мины, поражающие элементы, авиабомбы, управляемое оружие. Так что здесь, в Косове, у нас есть непосредственный опыт работы по разминированию Артур Тигани инструктор по разминированию

Познакомиться с саперным делом украинок подвигло желание помочь их стране зажить нормальной жизнью после того, как военные действия там закончатся.

Для преподавателя английского языка Анастасии Минчуковой обучение разминированию в этой ситуации - способ борьбы, который она выбрала. В том числе, чтобы доказать, что не существует чисто мужских занятий.

Это необходимо сейчас, когда мы страдаем от ужасных последствий для промышленности. Поэтому земля сейчас имеет решающее значение, и землю нужно расчистить. Люди хотят там жить и работать, у нас нет времени,нам нужно работать Анастасия Минчукова преподаватель английского языка

Анастасия знает, что выбрала опасную работу, но для нее вся ее страна в опасности.

По мнению специалистов, десятилетия могут потребоваться, чтобы обезвредить тысячи еще действующих взрывных устройств, установленных почти на половине территории Украины.

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