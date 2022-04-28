Украинки обучаются сапёрному делу в Косове

Украинки обучаются сапёрному делу в КосовеКомментарии
В Косове, вдали от родины, 6 украинских женщин проходят ускоренные курсы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
Обучение проходит на территории центра по разминированию MAT в городе Печ.
Именно здесь, недалеко от границы с Албанией более 20 лет назад шли активные саперные работы. Всего на территории Косова тогда были обнаружены 4 500 минных полей.
Под ярким весенним солнцем стажеры, одетые в синие защитные костюмы, учатся обращаться с детекторами, распознавать мины и обезвреживать их.
Познакомиться с саперным делом украинок подвигло желание помочь их стране зажить нормальной жизнью после того, как военные действия там закончатся.
Для преподавателя английского языка Анастасии Минчуковой обучение разминированию в этой ситуации - способ борьбы, который она выбрала. В том числе, чтобы доказать, что не существует чисто мужских занятий.
Анастасия знает, что выбрала опасную работу, но для нее вся ее страна в опасности.
По мнению специалистов, десятилетия могут потребоваться, чтобы обезвредить тысячи еще действующих взрывных устройств, установленных почти на половине территории Украины.
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