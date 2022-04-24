Крушение круизного судна у берегов Японии: найдены выжившие

Береговая охрана Японии продолжает поисково-спасательную операцию на месте исчезновения круизного судна, пропавшего у побережья Хоккайдо на севере страны.

Как минимум десять человек погибли, девять пострадавших удалось спасти, судьба 17 пассажиров и членов экипажа пока не установлена

По сообщению NHK, накануне экипаж корабля, вышедшего из порта на трехчасовую морскую прогулку для туристов, которые должны были осмотреть район мыса Сирэтоко, где расположен объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, сигнализировал о том, что в трюм поступает вода и двигатель вышел из строя.

Затем поступило сообщение о том, что нос катера опасно погружен в воду, после чего связь прервалась.

К моменту прибытия сил береговой охраны, круизное судна исчезло с поверхности моря.

Поиски людей продолжаются.