Крушение Costa Concordia: десять лет со дня трагедии

В Италии вспоминают жертв крупнейшей катастрофы в современной истории мореходства - крушение круизного лайнера Costa Concordia. С момента трагедии, унесшей жизни 32 человек, прошло десять лет. Капитан судна Франческо Скеттино был признан виновным по целому ряду статей, включая непреднамеренное убийство и нанесение физического ущерба, и приговорен к 16 годам тюрьмы.

В момент, когда лайнер сел на мель, на борту находились 4229 человек из 70 стран мира, в том числе из России.

Крушение Costa Concordia произошло в ночь на 14 января 2012 года у берегов итальянского острова Джильо в Тирренском море. Некоторые из пассажиров добирались до берега вплавь. Жители Джильо оказали пострадавшим первую помощь. Эта церковь, открытая в ту ночь, для многих стала символичными значим местом. В четверг здесь состоялась поминальная служба.

Причиной аварии стала халатность достаточно опытного капитана Франческо Скеттино. Он максимально близко подвел лайнер к берегу - днище Costa Concordia пропорол риф. Скеттино покинул лайнер и сел в шлюпку в то время, как на борту судна оставались сотни людей. СМИ прозвали Скеттино капитаном-трусом. Ожидается, что адвокаты Скеттино потребуют для подзащитного смягчения наказания.

Операция по устранению последствий крушения продлилась 2,5 года и считается одной из уникальных в области инженерии.