Седьмой ракетный запуск КНДР с начала года: Япония выразила протест

Седьмой ракетный запуск КНДР с начала года: Япония выразила протестКомментарии
Власти Японии решительно осудили очередной ракетный запуск КНДР.
По данным Токио, запущенная 30 января Пхеньяном баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны страны в Японском море.
Согласно информации минобороны, максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, и пролетела она расстояние примерно в 800 км.
Исходя из этого японские власти предположили, что КНДР запустила ракету большей, чем средней, дальности.
Ракетный запуск КНДР стал седьмым по счету с начала года. Но подобных этому Пхеньян не проводил с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.
Ранее в этом месяце страна провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.
Эксперты отмечают, что таким образом Пхеньян хочет привлечь внимание администрации Байдена и возобновить переговоры, но уже на своих условиях.