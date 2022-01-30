Седьмой ракетный запуск КНДР с начала года: Япония выразила протест

Власти Японии решительно осудили очередной ракетный запуск КНДР.

По данным Токио, запущенная 30 января Пхеньяном баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Согласно информации минобороны, максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, и пролетела она расстояние примерно в 800 км.

Исходя из этого японские власти предположили, что КНДР запустила ракету большей, чем средней, дальности.

Определенная деятельность Северной Кореи, включая последовательные запуски баллистических ракет, представляет собой большую угрозу миру нашей страны, региона и международного сообщества. Запуск подобной баллистической ракеты высокой интенсивности нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, и мы выразили Северной Корее решительный протест Хирокадзу Мацуно генсек кабинета министров Японии

Ракетный запуск КНДР стал седьмым по счету с начала года. Но подобных этому Пхеньян не проводил с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Ранее в этом месяце страна провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.

Эксперты отмечают, что таким образом Пхеньян хочет привлечь внимание администрации Байдена и возобновить переговоры, но уже на своих условиях.