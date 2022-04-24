После долгой борьбы с раком, в возрасте 72 лет, умер бельгийский рок музыкант Арно.

Он родился во фламандском прибрежном городе Остенд 21 мая 1949 года и начинал свою карьеру в 1980-х годах в группе TC Matic . Его хрипловатый тембр голоса сравнивали с голосом Тома Уэйтса.

– Покойся с миром. Это было замечательно, – написал в Твиттере премьер-министр Бельгии Александр де Кроо о певце, который заявлял, что у него "нет границ в голове".

– У меня была замечательная жизнь, - сказал однажды в интервью Арно. – Я объездил весь мир. Благодаря музыке, я наслаждался жизнью. Я забираю это счастье с собой. Спасибо жизни!