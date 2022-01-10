Музыкант вернулся в Киргизию

Киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в акциях протеста, вернулся на родину. По его словам, он находился в Алма-Ате в гостях у друга, а когда начались беспорядки, отправился домой, но по дороге был задержан. Он утверждает, что оговорил себя на записи облетевшего интернет видео с признанием.

Я слышал от сокамерников, что, если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел в Алма-Ату митинговать, тебя сразу же депортируют в Бишкек. Это был такой путь домой, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя, хотя я этого не делал. Викрам Рузахунов музыкант

"Покаянное видео", на котором избитый музыкант говорил, что специально прилетел в Алма-Ату, потому что ему пообещали 200 долларов за участие в манифестациях, возмутило киргизскую общественность. Официальный Бишкек направил Нур-Султану ноту протеста.

Я допускаю, что раз Викрам попал в это видео, вероятно, есть еще кыргызстанцы, которые также несправедливо могли оказаться в такой ситуации. Может быть, они менее известны, и, может быть, видео с ними еще не вышло, - мы требуем тщательного расследования. Юлия Руцкая заслуженная артистка Киргизии

Ранее казахский президент заявил, что в нападении на Алма-Ату, якобы участвовали 20 тысяч террористов, в том числе - иностранных. По данным спецслужб Киргизии, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 2 гражданина этой страны, еще 5 задержаны.