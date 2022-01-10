Музыкант вернулся в Киргизию

Музыкант вернулся в КиргизиюКомментарии
Киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в участии в акциях протеста, вернулся на родину. По его словам, он находился в Алма-Ате в гостях у друга, а когда начались беспорядки, отправился домой, но по дороге был задержан. Он утверждает, что оговорил себя на записи облетевшего интернет видео с признанием.
"Покаянное видео", на котором избитый музыкант говорил, что специально прилетел в Алма-Ату, потому что ему пообещали 200 долларов за участие в манифестациях, возмутило киргизскую общественность. Официальный Бишкек направил Нур-Султану ноту протеста.
Ранее казахский президент заявил, что в нападении на Алма-Ату, якобы участвовали 20 тысяч террористов, в том числе - иностранных. По данным спецслужб Киргизии, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 2 гражданина этой страны, еще 5 задержаны.