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Франция

Сотни ретроавтомобилей прокатились по Парижу

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Автопробег в Париже
Автопробег в Париже   -   Авторское право  GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP or licensors

770 раритетных ретроавтомбилей прокатились по весеннему Парижу. Ежегодный автопробег до этого приходилось отменять несколько раз не только из-за пандемии, но и повышенного уровня загрязнения воздуха в городе. Маршрут пролегал от Венсенского замка до Монмартра, всего около 30 километров. По данным Французской федерации ретроавтомобилей, большинство таких моделей в стране стоят менее 18 тысяч евро.