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Украина

Украинские беженцы возвращаются

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 Viktoria Sinkevich
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train to home
train to home   -   Авторское право  euronews

Национальная полиция Украины сообщила, что церкви в тех регионах страны, где действует комендантский час, будут закрыты. Тем не менее, многие украинцы приняли рискованное решение вернуться домой и провести пасхальные праздники в кругу семьи.

— Я возвращаюсь, потому что там мужчины, которым нужна помощь, и я буду им готовить. Думаю, что еще способна помочь, и поэтому еду обратно в Киев.

Сотрудники польского центра по приему беженцев делают все возможное, чтобы убедить украинцев не рисковать жизнью.

Игорь Горкув, Союз украинцев в Польше:

— Мы не можем никого заставить, но иногда пытаемся убедить подождать немного, особенно матерей с маленькими детьми. Еще слишком рано.

Ностальгия по семье и жизни, которую они оставили почти два месяца назад, перевешивает любое чувство страха. Беженка Юлия покидает мирную Францию и вместе с сыном возвращается домой.

— Я могла уехать и свободно наслаждаться жизнью в Марселе, но за полтора месяца я не могла свободно погулять или поехать на пляж.

Через несколько часов Юлия и ее сын добровольно войдут в зону боевых действий.