Генсек ООН призвал к "пасхальному перемирию"

По данным ООН, число украинских беженцев, покинувших страну с начала конфликта, приближается к пяти миллионам. В то время как на востоке Украины интенсифицировались боевые действия, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны установить «пасхальное перемирие»:

– Призываю россиян и украинцев прекратить стрельбу и обеспечить безопасность для многих людей, чьи жизни сейчас под угрозой. Четыре дня пасхи должны стать моментом объединия ради спасения жизней и дальнейшего диалога, чтобы положить конец страданиям в этой стране.

Положение дел обсудили во вторник лидеры стран Запада в ходе встречи, организованной по видеосвязи. По её итогам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разместила запись в своём твитере: «Мировые лидеры выражают твёрдую поддержку Украине. Мы ужесточим санкции против России и выделим Украине дополнительную финансовую помощь».

Между тем в Краматорске при разрыве снаряда погиб по меньшей мере один мирный житель и трое получили ранения во вторник. Последние несколько недель город подвергается мощным обстрелам, в результате которых разрушены многие жилые дома.