Пасхальная молитва Папы о мире

"Услышать мольбы о мире в эту Пасху, отмеченную войной" призвал Папа Римский тех, кто наделён властью и ответственностью за народы.

В воскресенье глава Римско-католической церкви отслужил пасхальную мессу на Площади Святого Петра в Риме. И по традиции, он выступил с посланием Urbi et Orbi ("К городу и миру"), в котором понтифик, как правило, высказывается о самых главных проблемах человечества, прежде всего военных конфликтах.

Франциск, папа римский:

"Мир Украине - истерзанной, потрясённой жестокостью, насилием бессмысленной войны, которая бушует там".

Говоря о военных действиях на Украине и в других точках мира, папа Франциск выразил свою тревогу по поводу риска ядерной войны. В своей речи он упомянул конфликты на Ближнем Востоке, в частности в Ливии и Йемене, призвал к примирению народы Сирии, Ирака и Ливана.

Также он упомянул о событиях в Иерусалиме, где в результате столкновений последних дней пострадали десятки людей. Понтифик обратился к израильтянам и палестинцам с просьбой обеспечить всем паломникам доступ к святым местам.

Это первая после пандемии пасхальная месса под открытым небом, которую возглавил папа римский. Он отслужил её, несмотря на давние проблемы со спиной и обострившиеся боли в ногах.

Получить благословение понтифика пришли около пятидесяти тысяч верующих.