Борьба за сторонников радикальных левых

Борьба за сторонников радикальных левыхКомментарии
Выбор сторонников Жана-Люка Меланшона станет решающим фактором во втором туре президентских выборов во Франции..
В Сен-Сен-Дени, бедном департаменте парижского региона, каждый второй избиратель проголосовал за левого кандидата в первом туре. Теперь их мнения разделились:
— Это второй тур, которого мы не ожидали, которого мы не хотели.
— Я не выношу ни одного из них, но все равно буду голосовать.
— У нас уже несколько выборов не было вариантов во втором туре.
— Я выберу наименее худший вариант.
— Я не буду голосовать. Ни за правых, ни за крайне правых.
По опросам, 39% избирателей Жан-Люка Меланшона проголосуют за Макрона, 17% за Ле Пен, остальные пока не определились, за их голоса ведется ожесточенная борьба.
Эрик Кокерель, депутат от партии Непокорённая Франция, объясняет свою позицию:
— Мы делаем больше, чем требуется, заявляя, что ни один голос не должен достаться мадам Ле Пен, советуя людям идти и голосовать.
Жан-Люк Меланшон, в отличие от нескольких проигравших кандидатов, отказался призывать голосовать за Эммануэля Макрона. Он собрал вокруг своей кандидатуры более 7 миллионов человек. И его партия намерена извлечь из этого выгоду, ориентируясь на выборы в законодательные органы в июне.
Эрик Кокерель, депутат от партии Непокорённая Франция:
— Формирование большинства "Народного союза" (платформа Меланшона) включает партии, которые не были с нами на президентских выборах и которые могут присоединиться к нашей платформе, вероятно, продолжит мобилизацию электората, и даже увеличит его.
В перспективу сосуществования между левыми и президентом эксперты не верят. Но эта стратегия, по их мнению, может повлиять на исход выборов.
Матье Галлард, директор по исследованиям института опросов IPSOS:
— Выборы в законодательные органы традиционно являются закреплением результатов второго тура президентских выборов. Эта ситуация может повлиять на мобилизацию электората Меланшона во втором туре, подтолкнув к тому, чтобы не делать выбор и голосовать пустыми или недействительными бюллетенями.
По последним опросам, явка составит около 71%, что несколько ниже, чем в 2017 году.
Сириль Фурнерис, Euronews:
— Это последний этап президентских выборов. В пятницу, в полночь, Франция перейдет в режим предвыборной тишины, чтобы дать избирателям день покоя, перед принятием решения в воскресенье.