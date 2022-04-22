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Франция

Борьба за сторонников радикальных левых

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 Cyril Fourneris  & Viktoria Sinkevich
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Melenchon
Melenchon   -   Авторское право  JOEL SAGET/AFP or licensors

Выбор сторонников Жана-Люка Меланшона станет решающим фактором во втором туре президентских выборов во Франции..

В Сен-Сен-Дени, бедном департаменте парижского региона, каждый второй избиратель проголосовал за левого кандидата в первом туре. Теперь их мнения разделились:

— Это второй тур, которого мы не ожидали, которого мы не хотели.

— Я не выношу ни одного из них, но все равно буду голосовать.

— У нас уже несколько выборов не было вариантов во втором туре.

— Я выберу наименее худший вариант.

— Я не буду голосовать. Ни за правых, ни за крайне правых.

По опросам, 39% избирателей Жан-Люка Меланшона проголосуют за Макрона, 17% за Ле Пен, остальные пока не определились, за их голоса ведется ожесточенная борьба.

Эрик Кокерель, депутат от партии Непокорённая Франция, объясняет свою позицию:

— Мы делаем больше, чем требуется, заявляя, что ни один голос не должен достаться мадам Ле Пен, советуя людям идти и голосовать.

Господин Макрон должен доказать, что мадам Ле Пен хуже, чем он.
Эрик Кокерель, депутат от партии Непокорённая Франция

Жан-Люк Меланшон, в отличие от нескольких проигравших кандидатов, отказался призывать голосовать за Эммануэля Макрона. Он собрал вокруг своей кандидатуры более 7 миллионов человек. И его партия намерена извлечь из этого выгоду, ориентируясь на выборы в законодательные органы в июне.

Эрик Кокерель, депутат от партии Непокорённая Франция:

— Формирование большинства "Народного союза" (платформа Меланшона) включает партии, которые не были с нами на президентских выборах и которые могут присоединиться к нашей платформе, вероятно, продолжит мобилизацию электората, и даже увеличит его.

В перспективу сосуществования между левыми и президентом эксперты не верят. Но эта стратегия, по их мнению, может повлиять на исход выборов.

Матье Галлард, директор по исследованиям института опросов IPSOS:

— Выборы в законодательные органы традиционно являются закреплением результатов второго тура президентских выборов. Эта ситуация может повлиять на мобилизацию электората Меланшона во втором туре, подтолкнув к тому, чтобы не делать выбор и голосовать пустыми или недействительными бюллетенями.

По последним опросам, явка составит около 71%, что несколько ниже, чем в 2017 году.

Сириль Фурнерис, Euronews:

— Это последний этап президентских выборов. В пятницу, в полночь, Франция перейдет в режим предвыборной тишины, чтобы дать избирателям день покоя, перед принятием решения в воскресенье.