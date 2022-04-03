Выборы в Сербии: Вучич заявляет, что обязательно победит

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает остаться на новый срок. Об этом он заявил в день голосования на президентских и парламентских выборах. Действующего главу государства называли фаворитом этой избирательной кампании, соцопросы прогнозировали победу Вучича и его «Прогрессивной партии» с большим отрывом от оппонентов.

Мы ожидаем крупной победы. Это то, над чем мы работали последние четыре или пять лет. Мы верим, что продолжим очень серьёзную работу и, конечно же, внесём большой вклад в развитие этой страны. Александр Вучич президент Сербии

Главным оппонентом Вучича на президентских выборах называют бывшего начальника Генштаба Здравко Поноша.

На 250 мандатов Народной скупщины претендуют 19 объединений. На втором месте после «Прогрессивной партии» парламентского большинства в предвыборных рейтингах шли оппозиционная коалиция Поноша «Объединённые для победы» и блок во главе с Социалистической партией.