Движение Жана-Люка Меланшона «Непокорная Франция» добилрсь первых значительных успехов в создании левой коалиции к парламентским выборам. О присоединении к новому «Народному экологическому и социальному союзу» объявила Коммунистическая партия. Соратники Меланшона ожидают и объединения с социалистами.

Они принимают историческое решение, а ведь Социалистическая партия, возможно, в большей степени, чем другие, чувствует ход истории. Мы – молодое политическое движение. Они знают, что есть возможность создать новый Народный фронт. Теперь к нам присоединились «Экологи Европы – Зелёные» и Коммунистическая партия. Я надеюсь, очень скоро так можно будет сказать и про Социалистическую партию. Манон Обри евродепутат от «Непокорной Франции»

Заняв третье место в первом туре президентских выборов, Жан-Люк Меланшон призвал левые силы сплотиться для завоевания парламентского большинства. В «Непокорной Франции» уверены, что могут лишить переизбранного президента Эммануэля Макрона поддержки Национального собрания.

Между тем, в рядах социалистов идея такого союза вызывает серьёзные разногласия, которые грозят расколом. Бывший президент, социалист Франсуа Олланд заявил, что одна из старейших партий в итоге и вовсе может прекратить существование.