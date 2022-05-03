"Непокорная Франция" объединяется перед парламентскими выборами с коммунистамиКомментарии
Движение Жана-Люка Меланшона «Непокорная Франция» добилрсь первых значительных успехов в создании левой коалиции к парламентским выборам. О присоединении к новому «Народному экологическому и социальному союзу» объявила Коммунистическая партия. Соратники Меланшона ожидают и объединения с социалистами.
Заняв третье место в первом туре президентских выборов, Жан-Люк Меланшон призвал левые силы сплотиться для завоевания парламентского большинства. В «Непокорной Франции» уверены, что могут лишить переизбранного президента Эммануэля Макрона поддержки Национального собрания.
Между тем, в рядах социалистов идея такого союза вызывает серьёзные разногласия, которые грозят расколом. Бывший президент, социалист Франсуа Олланд заявил, что одна из старейших партий в итоге и вовсе может прекратить существование.