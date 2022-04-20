Стратегия Ле Пен: "Кто угодно, только не Макрон"

До второго тура президентских выборов во Франции остаются считанные дни. Партия Марин Ле Пен развернула настоящую охоту за голосами избирателей. Стратегия "Национального объединения" - заручиться поддержкой тех, кто разочаровался политикой действующего главы государства.

_"Кто угодно, только не Макрон" — наш козырь. Для тех, кто хочет избавить страну от Эммануэля Макрона, есть только один выход _—_ голосовать за Марин Ле Пен",_ - говорит активистка.

Чтобы заинтересовать избирателей левых взглядов, ультраправая партия с недавних пор обещает защищать права трудящихся. Однако в вопросах фундаментальных и внешнеполитических позиция "Нацобъединения" менее гибкая.

Филипп Баллард, представитель "Национального объединения":

"Мы верим в суверенитет народов, в Европу наций. В то, что каждая из них обладает и суверенитетом, и силой. Марин Ле Пен проведёт референдум по миграционной проблеме, который поставит Конституцию Франции выше европейской юриспруденции. У Ле Пен есть национальный проект. Он ни левый, ни правый".

Марин Ле Пен старается избавиться от ярлыка ультраправого политика. Но это непростая задача. Процесс под названием "дедемонизация" начался много лет назад. И, по мнению некоторых политологов, он ещё не завершен.

Паскаль Перрино, политолог из Sciences Po:

"Национальное объединение продолжает пугать некоторых французов. Эта партия считается партией-одиночкой. Французы задаются вопросом, кто её союзники, сможет ли Ле Пен сформировать правительственную команду из компетентных и надёжных людей?"

На то, чтобы ответить на этот вопрос и другие, у кандидата в президенты есть несколько дней.

Сирил Фурнери, корреспондент Euronews:

"В первом раунде французы выбирают, во втором — они исключают. Именно из этого часто складывается итог президентских выборов. Эммануэль Макрон по-прежнему лидирует в опросах общественного мнения. Но антимакроновские настроения очень сильны. И избрание Марин Ле Пен, пожалуй, впервые вполне возможно".

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